БЕРЛИН, 11 июл — ПРАЙМ. Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило остановку прокачки газа по трубопроводу "Северный поток — 1" из-за планового технического обслуживания. Об этом сказано в ежедневном отчете регулятора. В Берлине отреагировали на протест Киева по турбине для "Северного потока"

Сообщается, что прокачка газа находится на уровне в ноль процентов, ремонтные работы заявлены до 21 июля.

Агентство отметило, что поскольку техническое обслуживание является плановым, энергетический рынок подготовился к ситуации и к тому, что меньшие объемы газа будут закачиваться в хранилища.

"Приток газа стабилен, операторы сетей не сообщали о помехах", — добавил регулятор.

Уровень заполненности газохранилищ составляет 64,6%.