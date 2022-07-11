МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. В антироссийских санкционных мерах есть лазейки, которые дают возможность властям Британии все так же покупать топливо у России даже после того, как запрет на его ввоз уже вступил в силу. Об этом сообщило издание The Times. FAZ: в Германии боятся отключения "Северного потока"

Газета пишет, что в стране сейчас назревает нехватка нефтеперерабатывающих мощностей. Импорт российского дизеля составляет пятую часть дизельного топлива, которое используется Британией каждый год. Возможность того, что в обход всех санкций оно все так же будет импортироваться из третьих стран после введения эмбарго, велика.

Как отмечает The Times, с момента начала российской спецоперации власти Британии купили у России семь миллионов баррелей дизельного топлива на сумму 800 миллионов фунтов стерлингов (около 960 миллионов долларов). Порты страны получили в апреле получили пять его партий, затем четыре пришли в мае и одна в июне.

По мнению аналитика консалтинговой фирмы ICIS Аджая Пармара, стоимость топлива зимой будет все расти и расти, если они не задумаются над увеличением его запасов.