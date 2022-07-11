БРЮССЕЛЬ, 11 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия сейчас не имеет предложений о введении предельных значений цен на газ из России, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Отжимают у бедных: Европа приготовилась выживать без российского газа

Вместе с тем он отметил, что это один из инструментов, "который мы могли бы принять, мы обсуждаем".

"Мы приняли к сведению факт, что различные страны-члены делают такие предложения… но от Еврокомиссии предложений нет по лимитам цен", — добавил Джентилони.

На Западе продолжают обсуждать различные меры по ограничению доходов России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе ЕС, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют России даже при скидках на ее нефть обеспечивать доходы бюджета.

По этой причине страны G7 объявили 28 июня, что договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже.

Вместе с этим "Большая семерка" рассмотрит механизмы, которые смягчат последствия подобных ограничений для наиболее уязвимых стран, сохранив их доступ к ресурсам из России. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон выступил в поддержку введения "лимита цен" и на российский газ, завив, что обсуждение этой темы продолжится "в ближайшие недели".