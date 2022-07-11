КИШИНЕВ, 11 июл — ПРАЙМ. Министерство защиты окружающей среды Молдавии обратилось к главам местных администраций с требованием составить списки жителей, которых зимой необходимо будет обеспечить дровами. Евро дешевеет к доллару, находясь на минимальном уровне с 2002 года

Ранее на заседании правительства премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица поручила министру окружающей среды Юлиане Кантаражиу обеспечить население страны дровами в приоритетном порядке.

"Министерство рассчитывает на поддержку глав местных и районных администраций для оценки и представления объема древесины, чтобы в зимнее можно было своевременно принять меры по обеспечению необходимого запаса древесины для населения, использующего этот альтернативный источник отопления", — заявила глава ведомства.

В Молдавии стоимость топлива растет с конца прошлого года. Тариф на газ для бытовых потребителей с 1 июня вырос на 22,6%, до 940 долларов за тысячу кубометров. Тем не менее компания "Молдовагаз" вновь обратилась к регулятору с просьбой повысить тариф.

На прошлой неделе вице-премьер страны Андрей Спыну заявил о рисках приостановки поставок газа из РФ и необходимости пополнения резервов топлива, а также поиске альтернативных источников поставок.