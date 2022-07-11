Бразилия через два месяца может начать импорт дизтоплива из России
Болсонару: Бразилия через два месяца может начать импорт дизтоплива из России
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МЕХИКО, 11 июл — ПРАЙМ. Импорт дизельного топлива в Бразилию из России может начаться уже через 60 дней, договоренность об этом достигнута, заявил журналистам президент Бразилии Жаир Болсонару.
"Согласовано, через 60 дней оно уже может начать прибывать сюда, эта возможность уже существует", — приводит издание Metropoles слова президента, которые он произнес на брифинге во дворце Планалту.
Ранее МИД Бразилии на запрос РИА Новости об инициативе стран блока G7 ограничить стоимость российской нефти и нефтепродуктов заявило, что Бразилия не поддержит "внутренние решения" этой группы.
Болсонару отметил, что Россия продолжает вести дела со всем миром, а экономические санкции не сработали — под ударом оказалась энергетика Германии и Европы, а российский рубль в результате укрепился сильнее других мировых валют.
Стоимость топлива в Бразилии находится на историческом максимуме, при этом около трети дизельного топлива страна импортирует из других стран. Высокие цены на бензин и дизель в свою очередь подстегивают инфляцию и непосредственно сказываются на рейтинге исполнительной власти.
https://1prime.ru/energy/20220711/837453769.html
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