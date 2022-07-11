МЕХИКО, 11 июл — ПРАЙМ. Импорт дизельного топлива в Бразилию из России может начаться уже через 60 дней, договоренность об этом достигнута, заявил журналистам президент Бразилии Жаир Болсонару. В МИД Узбекистана заявили, что Иран будет принят в ШОС в этом году

"Согласовано, через 60 дней оно уже может начать прибывать сюда, эта возможность уже существует", — приводит издание Metropoles слова президента, которые он произнес на брифинге во дворце Планалту.

Ранее МИД Бразилии на запрос РИА Новости об инициативе стран блока G7 ограничить стоимость российской нефти и нефтепродуктов заявило, что Бразилия не поддержит "внутренние решения" этой группы.

Болсонару отметил, что Россия продолжает вести дела со всем миром, а экономические санкции не сработали — под ударом оказалась энергетика Германии и Европы, а российский рубль в результате укрепился сильнее других мировых валют.

Стоимость топлива в Бразилии находится на историческом максимуме, при этом около трети дизельного топлива страна импортирует из других стран. Высокие цены на бензин и дизель в свою очередь подстегивают инфляцию и непосредственно сказываются на рейтинге исполнительной власти.