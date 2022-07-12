МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Поездка на Ближний Восток не поможет президенту США Джо Байдену добиться снижения цен на бензин в стране, пишет издание Politico. В Италии рассказали, насколько сократились поставки газа из России

"Саудовская Аравия не обладает достаточным объемом нефти, чтобы выделить его. Она с трудом достигает собственных целей производства. Для выделения любых дополнительных объемов было бы необходимо достижение консенсуса среди членов ОПЕК+", — пишет издание.

Даже если королевство заполнит глобальный рынок нефтью, это не гарантирует снижения цен на бензин, говорится в сообщении.

Спецоперация России на Украине взволновала нефтяные рынки, пишет издание. Цены на нефть в последние недели волатильны, говорится в сообщении.

Поездка Байдена не поможет в деле снижения цен на бензин, приходит к выводу издание.

Статья начинается с указания, что текст представлен Exxon Mobile. У компании давняя полемика с нынешней администрацией в контексте цен на бензин. Президент США в июне заявил, что нефтяные компании наживаются на ситуации с подорожанием топлива и на гражданах, а "Exxon заработал больше денег, чем Господь, в этом году".

Помощник Байдена по нацбезопасности Салливан на брифинге в Белом доме заявил, что президент США поедет на Ближний Восток обсуждать помощь региона в сфере энергобезопасности в свете российской спецоперации на Украине.

Байден 13-16 июля посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию в рамках первого ближневосточного турне своего президентства.