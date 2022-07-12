МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз по росту добычи нефти вне организации в 2022 году на 2,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе организации. ОПЕК увеличила добычу нефти по сделке ОПЕК+

"Рост добычи вне ОПЕК в 2022 году прогнозируется на неизменном уровне, в среднем 65,7 миллиона миллиона баррелей в сутки, что на 2,1 миллиона баррелей в сутки больше по сравнению с прошлым годом", — говорится в июльском докладе.

Отмечается, что пересмотренные в сторону повышения данные по Китаю и Канаде были компенсированы пересмотром в сторону понижения данных по другим странам. Добыча в России, как говорится в докладе, до конца года представляет собой большую неопределённость. Проблемы с цепочками поставок и инфляция называются основными факторами неопределённости в США, однако текущие темпы бурения в основных районах добычи сланцевой нефти могут поддержать рост производства в ближайшие месяцы, также сообщается в докладе.