МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид прибудет в Париж 18 июля с целью обсуждения с президентом Франции Эммануэлем Макроном поставок нефти, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти вне организации в 2022 году

Отмечается, что Франция обсуждает с ОАЭ увеличение поставок нефти с тех пор, как Евросоюз решил снизить импорт российских энергоносителей.

По данным Блумберг, лидеры двух стран также обсудят инвестирование ОАЭ во Францию и сотрудничество по вопросам безопасности.

Ранее американская газета New York Post разместила видео разговора Макрона и Джо Байдена на полях саммита G7, в ходе которого президент Франции заявляет, что ОАЭ и Саудовская Аравия едва ли могут увеличить добычу нефти.