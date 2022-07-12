МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид прибудет в Париж 18 июля с целью обсуждения с президентом Франции Эммануэлем Макроном поставок нефти, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
Отмечается, что Франция обсуждает с ОАЭ увеличение поставок нефти с тех пор, как Евросоюз решил снизить импорт российских энергоносителей.
По данным Блумберг, лидеры двух стран также обсудят инвестирование ОАЭ во Францию и сотрудничество по вопросам безопасности.
Ранее американская газета New York Post разместила видео разговора Макрона и Джо Байдена на полях саммита G7, в ходе которого президент Франции заявляет, что ОАЭ и Саудовская Аравия едва ли могут увеличить добычу нефти.
https://1prime.ru/energy/20220712/837461966.html
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