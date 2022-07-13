МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Lenta.ru передает, что несмотря на возможность того, что "Северный поток — 2" не запустится, он уже окупился по причине роста газовых цен на рыночной панике, сообщает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Траты "Газпрома" оказались не таким уж и большими, сказал он. "Известия": Евросоюз и Россия договорились о транзите через Калининград

"Северный поток — 2" двигал цены на газ вверх самим фактом своего существования как проекта, и "Газпром" зарабатывал больше, чем мог. Из-за этого многие специалисты говорят о том, что если бы "Северного потока — 2" не было, его нужно было бы придумать, чтобы создавать рынке неопределенность и за счет этого создавать рост цен, рассказал он.

Юшков отметил, что 50% денег на строительство "Северного потока — 2" дали компании из Европы из расчета, что когда газопровод заработает, "Газпром" будет возвращать кредиты с выручки. На данный момент некоторые компании уже сообщили о том, что, видимо, инвестиции придется списать.

24 июня говорилось, что Минфин Германии рассматривает возможность национализации проложенной на немецкой территории части "Северного потока — 2". Однако, по сообщением немецких СМИ, такое решение может привести к ряду экологических и юридических проблем. В ФРГ также опасаются и реакции РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвечал, что торопиться с оценками такого шага Германии не стоит. Юристы должны сначала дать правовую оценку таким действиям, если они будут реализованы, добавил он.