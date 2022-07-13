БУДАПЕШТ, 13 июл — ПРАЙМ. Венгрия ускорила инвестиции в проект АЭС "Пакш-2" и планирует заложить первые бетонные блоки уже осенью, кроме того, ведутся переговоры о новых маршрутах безопасных поставок элементов для действующей АЭС, заявил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Bloomberg раскрыл самую большую угрозу для Байдена

"Мы ускорили инвестиции в АЭС "Пакш" и дальнейшая наша цель — чтобы будущей осенью уже заложить в землю бетон. Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры о новых альтернативных транспортных маршрутах для поставок нагревательных элементов, необходимых для безопасной эксплуатации действующей АЭС "Пакш", чтобы эти нагревательные элементы безопасно поступали в Венгрию даже во время войны на Украине", — сказал Сийярто. Выступление транслировалось в его аккаунте в соцсетях.

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Заказчик строительства — венгерская компания Paks II. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.