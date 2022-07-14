МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в разговоре с главой украинского минфина Сергеем Марченко рассказал о прогрессе в переговорах по установлению предельной цены на российскую нефть, сообщает американское финансовое ведомство. В Сербии сообщили о продлении запрета на экспорт дизельного топлива

"Замминистра Адейемо и министр Марченко обсудили прогресс, достигнутый на пути к установлению предела цены на российскую нефть", — сообщает пресс-служба американского минфина.

Стороны также обсудили поддержку Украины со стороны Запада, говорится в сообщении.