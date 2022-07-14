МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в разговоре с главой украинского минфина Сергеем Марченко рассказал о прогрессе в переговорах по установлению предельной цены на российскую нефть, сообщает американское финансовое ведомство.
"Замминистра Адейемо и министр Марченко обсудили прогресс, достигнутый на пути к установлению предела цены на российскую нефть", — сообщает пресс-служба американского минфина.
Стороны также обсудили поддержку Украины со стороны Запада, говорится в сообщении.
https://1prime.ru/energy/20220714/837479048.html
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