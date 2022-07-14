МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Европа проигрывает битву в борьбе с энергетическим кризисом: дефицит газа стал уже реальной угрозой. Об этом пишет обозреватель Кристина Лу в статье для Foreign Policy. Bloomberg раскрыл самую большую угрозу для Байдена

Постепенное прекращение поставок российского энергоносителя стало ударом по энергетической безопасности Европы. Регион еле-еле справляется с одним из самых тяжелых, по мнению экспертов, энергетических кризисов, который может еще больше усилиться.

"Это самый серьезный энергетический кризис из числа когда-либо происходивших в Европе, — отмечает эксперт по мировым газовым рынкам из консалтинговой компании Rapidan Energy Group Алекс Мантон. — Европе реально грозит дефицит газа в момент, когда он нужен больше всего, то есть, в самое холодное время года".

Он также добавил, что цены бьют все рекорды.

"В Европе их увеличение почти в десять раз превышает рост цен в США, составляя почти 50 долларов за миллион британских тепловых единиц. Это заоблачные цены на газ, но на сегодняшний день реального выхода из этой ситуации нет", — сказал Мантон.

В статье подчеркивается, что остановка на плановое обслуживание газопровода "Северный поток" шокировала власти стран ЕС.

И хотя ремонтные работы по плану должны продлиться всего десять дней, вся Европа замерла в ожидании, что же решит Россия: возобновлять или нет поставки сырья. Названы страны, в которых внезапно может начаться дефолт

Если перебои с энергоносителем затянутся, то этой зимой придется нелегко, предупредили аналитики, а зимой европейцам следует ждать нормирования газа, закрытия предприятий и даже мощной дезорганизации экономики.

По мнению генерального директор RBC Capital Markets Хелима Крофт, В Европу может прийти "зима недовольства".

По континенту уже прокатилась волна забастовок — семьи еле-еле сводят концы с концами под бременем высокой стоимости жизни и с инфляционным давлением. Подобное недовольство оказывает опосредствованное воздействие и на рынок энергоресурсов. Так, в Норвегии, которая занимает второе место после России по объемам газовых поставок в Евросоюз, на прошлой неделе прошли массовые забастовки в нефтяной и газовой отрасли. Они вынудили компании остановить добычу, и ударная волна от этих событий прокатилась по всей Европе.

Издание подчеркивает, что ЕС придется вести долгую и тяжелую битву, отучая себя от российского газа. Хотя он и хочет отказаться от поставок энергоносителей из России, эксперты уверены, что он наверняка останется в западне кризиса до тех пор, пока не создаст уркпляющую ее энергетическую независимость инфраструктуру. Однако на это могут уйти годы.

Один из выходов — это поставки газа из США. Но для его приемки нужны новые терминалы, а их строительство потребует еще больше времени.

Эксперт по энергетике Джеймс Хендерсониз Оксфордского института энергетических исследований считает, что Европе будет очень сложно отказаться от своей зависимости от российского газа. Он уверен, что это может произойти только через три-пять лет. Реализация газовых проектов занимает время, так что эта проблема "пока никуда не исчезнет". Названа реальная опасность "умопомрачительных темпов роста" доллара

А пока она сохраняется, европейские лидеры продолжат поиски энергоресурсов, пытаясь обеспечить достаточные объемы поставок. Надеяться они могут только на мягкую зиму. Крофт предупреждает, наихудший сценарий — когда люди зимой встанут перед выбором: покупать пищу или отапливать дома.

В понедельник, 11 июля, Россия полностью остановила работу "Северного потока" — главного газопровода, поставляющий топливо в Европу. Плановые ремонтные работы на нем продлятся до 21 июля. Это событие спровоцировало "газовую панику" у европейцев: ведь на фоне дефицита газа и заоблачных цен на него домохозяйства в регионе рискуют остаться зимой без отопления, а химические и фарм-компании ЕС уже сейчас предупреждают, что топлива не хватает, и объемы производства придется сократить.

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