МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Поставки российской нефти в Индию вышли на рекорд — они приближаются к 1 млн баррелей в сутки. Благодаря этому Индия получает возможность сдержать рост внутренних цен на топливо и снизить зависимость от импорта с Ближнего Востока. В этих условиях страна не обращает особого внимания на позицию Запада — пока одни экономят, другие зарабатывают. "Черный лебедь" на подлете: крах на биржах только начинается

РЕКОРДНЫЙ УРОВЕНЬ

Поставки российской нефти в Индию в июне выросли до рекордного уровня, достигнув 950 тыс. барр./сут., сообщает Reuters со ссылкой на участников рынка. По другим данным, Россия поставила на индийский рынок около 1 млн барр./сут. — пятую часть от потребностей страны. Индия находится на третьем месте в мире по объемам потребления нефти.

Индийские НПЗ в разы увеличили закупки российской нефти, на которую предоставляются большие скидки по отношению к эталонным сортам — североморскому Brent и ближневосточному Dubai.

По предварительным данным, в июне импорт нефти в Индию составил около 4,8 млн барр./сут. — на 3,8% меньше, чем в мае, но на 23% больше по сравнению с июнем 2021 года. Спад спроса год назад обусловлен ограничениями во время второй волны пандемии коронавируса.

По оценкам участников рынка, поступления в страну нефти из России в прошлом месяце выросли на 15,5% к маю, а поставки из Ирака и Саудовской Аравии снизились на 10,5% и 13,5% соответственно. Таким образом, благодаря увеличению закупок у России, Индия снижает зависимость от импорта из стран Ближнего Востока. На нефть из ближневосточных стран в июне пришлось 56,5% всего импорта по сравнению с 59,3% в мае.

На текущий момент Россия продолжает оставаться вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию второй месяц подряд, уступая только Ираку. Саудовская Аравия удерживает третье место.

В июне поставки из России достигли почти 20% всего импорта нефти в Индию. Месяцем ранее этот показатель составил 16,4%. Более того, растут поставки из СНГ — в первую очередь из Казахстана. Их доля выросла с 20,3% в мае до 24% в июне. Газовая удавка: как Европа готовится жить без "Северного потока"

Дешевая российская нефть позволяет снизить убытки государственных индийских НПЗ, которые вынуждены продавать нефтепродукты на внутреннем рынке по регулируемым ценам. Государственные НПЗ находятся в худшем положении по сравнению с частными компаниями Reliance Industries и Nayara Energy, которые могут осуществлять поставки за рубеж.

Reliance Industries владеет крупнейшим в мире НПЗ в городе Джамнагар, который способен перерабатывать до 62 млн т/г. Nayara Energy принадлежит НПЗ в городе Вадинар мощностью 20 млн т/г. Основным акционером этого НПЗ является "Роснефть".

Согласно оценкам индийских экспертов, убытки государственных Indian Oil, Bharat Petroleum Hindustan Petroleum в первом квартале 2022-23 финансового года достигают 107 млрд рупий.

ЗАПАД ИНДИЙЦАМ НЕ УКАЗ

Индия является третьим крупнейшим импортером нефти в мире. После пандемии коронавируса экономика страны восстанавливается быстрыми темпами и требует все больше энергоносителей. В июне этого года потребление бензина и дизельного топлива выросло на 12,5% и 3% по сравнению с июнем 2019 года — до пандемии коронавируса.

Вопреки антироссийской позиции коллективного Запада во главе с США, Индия наращивает закупки относительно дешевых российских энергоносителей. Власти страны заявляют, что российская нефть составляет только часть импортного сырья и позволяет индийским НПЗ повысить рентабельность переработки и сдерживать рост цен на нефтепродукты внутри страны.

США и "Большая семерка" в прошлом месяце приняли решение установить потолок цен на российскую нефть. Предлагается препятствовать ее транспортировке по морю, если она куплена по более высокой цене, чем установленная планка. В Вашингтоне полагают, что таким образом они смогут ограничить доходы Москвы, которые используются для финансирования специальной операции по денацификации Украины.

США ввели эмбарго на импорт российской нефти в марте. ЕС намерен сделать то же самое до конца года. Однако российские компании смогли перенаправить экспортные потоки, предложив большие скидки покупателям в Азии — прежде всего, Индии и Китаю. Снимают сливки: китайцы выбрали для себя самую лучшую нефть

В апреле-июне поставки нефти из России в Индию достигли 682,2 тыс. барр./сут. по сравнению с 22,5 тыс. барр./сут. за тот же период годом ранее.

Быстрый рост поставок из России сократил долю ОПЕК в импорте нефти в Индии до 65,2% в апреле-июне и до 60,8% в июне. Доля ОПЕК в индийском импорте начала сокращаться в марте — сразу после начала специальной операции на Украине.

Индийские власти намерены и дальше наращивать закупки российской нефти, если это будет экономически выгодно. Кроме того, закупки российской нефти позволяют диверсифицировать импорт нефти и сократить зависимость страны от поставок с Ближнего Востока.