МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Китай в первом полугодии 2022 года нарастил добычу нефти на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, природного газа — на 4,9%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР. Обнародованы данные о росте ВВП Китая

Китай в первом полугодии 2022 года добыл 102,88 миллиона тонн нефти, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост составил 4%. Объем переработки нефти за январь-июнь достиг уровня в 332,22 миллиона тонн, снижение показателя в годовом выражении составило 6%.

Отдельно в июне 2022 года объем добычи нефти в КНР составил 17,19 миллиона тонн (рост в годовом выражении на 3,6%), среднесуточный объем добычи в прошлом месяце — 573 тысяч тонн, объем переработки в июне достиг отметки в 54,94 миллиона тонн (снижение в годовом выражении на 9,7%).

При этом в январе-июне страна сократила импорт нефти на 3,1% в годовом выражении — до 252,52 миллиона тонн, отдельно в июне показатель упал на 10,7%, объем импорта составил 35,82 миллиона тонн.

Добыча природного газа в Китае за первые шесть месяцев 2022 года составила 109,6 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 4,9%. Отдельно в июне 2022 года добыча газа в Китае составила 17,3 миллиарда кубометров, увеличившись в годовом выражении на 0,4%.

Импорт газа за январь-июнь 2022 года сократился на 10%, до 53,57 миллиона тонн. Отдельно в июне показатель упал на 14,6%, составив 8,72 миллиона тонн.

Вместе с тем выросло производство угля. Так, за первое полугодие текущего года рост показателя составил 11%, объем производства достиг отметки в 2,19 миллиарда тонн, при этом Китай на 17,5% сократил импорт угля – до 115 миллионов тонн.

Отдельно в июне на китайских шахтах добыли 380 миллионов тон угля, рост в годовом выражении составил 15,3%, среднесуточный объем добычи – 12,64 миллиона тонн. Импорт составил 18,98 миллиона тонн, снижение показателя по сравнению с июнем 2021 года – 33,1%.