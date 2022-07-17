В Литве сравнили затраты на покупку нефти в России и помощь Украине
Экс-глава МИД Литвы Линкявичюс сравнил затраты на покупку нефти в России и помощь Украине
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Санкционные меры стран Евросоюза против России непродуктивны, поскольку европейцы больше тратят на покупку подорожавшей российской нефти, чем на помощь Украине, написал в Twitter экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
Новый пакет антироссийских санкций, как считает Линкявичюс, будет таким же непродуктивным.
"Готовится седьмой пакет санкций. Кого это волнует? " — написал экс-министр.
Он отмечает, что Евросоюз в последние месяцы направил на покупку у России нефти, газа и угля "в геометрической прогрессии больше денег, чем направил Украине в качестве помощи".
"Цены на нефть растут. Рубль укрепляется", — констатировал бывший глава МИД и охарактеризовал сложившуюся ситуацию как "прискорбную".
https://1prime.ru/energy/20220717/837512340.html
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