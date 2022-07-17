МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Санкционные меры стран Евросоюза против России непродуктивны, поскольку европейцы больше тратят на покупку подорожавшей российской нефти, чем на помощь Украине, написал в Twitter экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Литва пообещала учесть разъяснения Еврокомиссии по транзиту

Новый пакет антироссийских санкций, как считает Линкявичюс, будет таким же непродуктивным.

"Готовится седьмой пакет санкций. Кого это волнует? " — написал экс-министр.

Он отмечает, что Евросоюз в последние месяцы направил на покупку у России нефти, газа и угля "в геометрической прогрессии больше денег, чем направил Украине в качестве помощи".

"Цены на нефть растут. Рубль укрепляется", — констатировал бывший глава МИД и охарактеризовал сложившуюся ситуацию как "прискорбную".