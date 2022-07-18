МОСКВА, 18 июля — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок выросло вторую неделю подряд, сообщили в пятницу агентству Рейтер в нефтесервисной компании Baker Hughes. Тем не менее рост числа буровых был небольшим, поскольку снижение цен на нефть сдерживает активность производителей. В США заявили, что у ОПЕК есть возможности для расширения нефтедобычи

По данным Baker Hughes, суммарное число буровых установок в США, опережающий индикатор добычи, на неделе 9-15 июля выросло на четыре единицы, до 756 единиц, максимума с марта 2020 года.

Совокупное число действующих установок на 272 единицы, или 56%, превышает показатель годичной давности.

Число действующих нефтяных буровых установок на отчетной неделе выросло на две единицы, до 599 единиц, достигнув максимума с марта 2020 года. Число газовых буровых установок не изменилось по сравнению с предыдущей неделей, составив 153 единицы.

За истекший период года цены на нефть подскочили примерно на 31%. В первую половину года цены росли на фоне опасений относительно предложения, вызванных военной операцией России на Украине.

Тем не менее в последнее время цены падают, а в июне они продемонстрировали первое месячное снижение с ноября. Давление на рынок нефти оказывают страхи рецессии, которая может привести к разрушению спроса.

Совокупное число действующих буровых установок выросло по итогам 23 последних месяцев подряд, что стало рекордной чередой роста. Однако недельное увеличение показателя не превышает 10 единиц, поскольку многие компании отдают приоритет выплате дивидендов и погашению долгов, а не увеличению добычи. Кроме того, добыча нефти в США по-прежнему отстает от допандемийных уровней.

Согласно официальным прогнозам, добыча нефти в США может вырасти с 11,2 баррелей в день в 2021 году до 11,9 млн баррелей в день в 2022 году и составить 12,8 млн баррелей в день в 2023 году. В 2019 году производство нефти в США достигло рекордных 12,3 млн баррелей в день.