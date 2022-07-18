МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Для решения текущего энергетического кризиса Евросоюзу потребуется более 200 миллиардов долларов. Такую цифру озвучил обозреватель Bloomberg Хавьер Блас (Javier Blas). Будущему немецкой экономики вынесли "сокрушительный приговор"

"Нужно понимать, что данный прогноз еще не учитывает самый сложный сценарий, при котором Москва может полностью прекратить поставки газа в Европу, а зима будет гораздо холоднее, чем привыкли европейцы. Так или иначе, гнет решения этого вопроса полностью ляжет на плечи налогоплательщиков — или в форме возросших счетов за электроэнергию и газ, или в виде налогов", — отметил журналист.

Также Блас подчеркнул, что европейские политики вряд ли в полной мере осознают масштабы надвигающегося на них кризиса. "Именно к таким относятся президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц", — резюмировал обозреватель.

Постепенное прекращение поставок российского энергоносителя стало ударом по энергетической безопасности Европы. Регион изо всех сил пытается преодолеть один из самых тяжелых, по мнению экспертов, энергетических кризисов, который может еще больше усилиться. По мнению Foreign Policy, худший энергетический кошмар Европы уже стал явью.