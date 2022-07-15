МОСКВА, 15 июля — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. В России полным ходом идут работы по внедрению собственного ценового эталона для нефти, утверждает Bloomberg. "Прайм" заинтересовался перспективами появления отечественного бенчмарка. Эксперт оценил необходимость создания новой марки российской нефти

ЭТАЛОН

Российское правительство планирует создать в следующем году национальный ценовой ориентир, который позволил бы противостоять попыткам Запада наносить урон поступлениям в бюджет от продажи нефти, утверждает Bloomberg со ссылкой на неназванный документ. Согласно информации, на которую ссылается американское агентство, ключевые министерства страны, нефтедобывающие компании и Центробанк планируют начать торговлю нефтью на национальной платформе в октябре текущего года.

Планируется, что Россия будет работать над привлечением к закупке нефти иностранных партнеров, чтобы достичь объемов торговли, достаточных для установления ценового ориентира, "бенчмарка", в период между мартом и июлем 2023 года, сообщает Bloomberg.

Также агентство ссылается на двух неназванных российских официальных лиц, которые, как указывает Bloomberg, подтвердили существование плана внедрения эталона, чтобы страна могла гарантировать себе беспрепятственные продажи нефти за рубеж без риска попасть под внешнее давление. При этом один из собеседников напомнил об инициативах "Большой семерки" (G7) в отношении торговли нефтью из России, которые предполагают принудительное установление предельных цен для этих объемов.

ЕСТЬ ИДЕИ

"Да, есть старая идея превратить сорт Urals или ВСТО (ESPO) в "бенчмарк", "маркер" или "эталон", создать ликвидный рынок срочных контрактов и производных инструментов на эталонный сорт нефти", — комментирует главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин.

Он поясняет: это позволило бы, например, хеджировать часть будущих продаж российских сортов через инструменты на этом рынке и поставило бы Urals или ESPO в один ряд с Brent, WTI и Dubai/Oman. "Но как это сделать, тем более сейчас?" — задается вопросом специалист.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов отмечает, что сложно дать точную оценку данным американского информационного агентства о работах над созданием нефтяного эталона в России без официальных комментариев.

"В условиях санкционного давления достаточно сложно организовать прозрачный рыночный механизм ценообразования, — рассуждает он. — К тому же "бенчмарк", вероятно, будет рассчитываться в национальной валюте, что может затруднить привлечение международных партнеров к таким торгам. Пока более вероятной выглядит привязка российских сортов к существующему китайскому "бенчмарку" в юанях".

Четкого ответа нет, соглашается Кокин. "Но, возможно, вопрос стоит по-другому, — рассуждает эксперт. — Если Россия воспринимает всерьез угрозу ограничения цен на свои нефть и нефтепродукты через создание картеля покупателей, то вряд ли она будет бездействовать. Я полагал, что самый вероятный ответ — снижение добычи. Но можно предположить, что готовится более сложное, системное решение". Необходимо покончить с зависимостью от западных ценовых агентств

Дело может быть не в эталоне как таковом, допускает специалист. "Если с одной стороны создается "единый покупатель", то с другой можно создать канал или площадку, через которую будет продаваться почти вся российская нефть, — полагает он. — По крайней мере, стоит продумать этот вариант. Тогда эталон нужен, чтобы торговаться на такой площадке".

БЫЛО, НО ПРОШЛО

"Достаточно давно Россия думала о том, чтобы свои сорта "запускать", — подтверждает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. Но раньше это заканчивалось ничем, уточняет он.

России как добывающей нефть стране долгое время предлагали вполне понятное место во всей отлаженной цепочке поставок, рассказывает эксперт. "Вы ребята торгуете нефтью. А дальше для вас есть комфортное предложение. Страховщики вас застрахуют, греческие судовладельцы вашу нефть перевезут, а их трейдер швейцарский, у которого в "пакете" есть британские финансисты-юристы-страховщики, греческие-мальтийские судовладельцы и покупатели в Роттердаме, у него для вас комфортный "пакет", — разъясняет Симонов. Также у него есть понимание, как эта нефть торгуется: на каких биржах (в ЕС, Великобритании, Сингапуре, США).

"И мы долгое время существовали в той парадигме, — поясняет эксперт. — Но периодически мы думали: это тоже маржа, которая от нас уходит, почему мы сами не можем это делать? Но это был огромный отлаженный бизнес, и когда ты туда приходил, тебе говорили: "слушай, а мы не хотим тебе эту маржу отдавать".

"И ты говорил: — А не хотите у нас в Санкт-Петербурге нефть покупать за рубли?— Нет, не хотим", — иронизирует специалист.

Теперь же на "коллективном Западе" покупать российскую нефть не желают, констатирует Симонов. "Значит, самому ее как бы предлагать идти по миру, — рассуждает специалист. — Идешь, а тебя спрашивают: "Как ты ее довезешь? Кто тебя застрахует? Кто откроет аккредитив? И ты понимаешь, что швейцарский трейдер свои миллиарды получает, в общем-то, не зря — за организацию всего этого процесса". Бочка перевернулась: кто подставляет ковши под российскую нефть

Но теперь, в новой реальности, возникшей после 24 февраля, ситуация поменялась, указывает эксперт. "Россию от этой удобной инфраструктуры отключили, — констатирует Симонов. — Британцы больше не страхуют, греки перевозят, но вынуждены тоже думать, как все это сделать". То есть возникают сложности и со страховкой, и с перевозкой. И ценовой дисконт, на который вынуждена соглашаться Россия на рынке нефти — это плата за отключение от "удобной инфраструктуры", поясняет он.

"Но это и есть определенный шанс, — резюмирует эксперт. — То есть теперь нас заставляют самим эту инфраструктуру создавать". И сделать это вполне реально, полагает глава ФНЭБ.