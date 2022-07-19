МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Минфин РФ предложил закупать валюту на доходы от продажи нефти по цене свыше 60 долларов за баррель, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на близкий к кабинету министров источник. Эту информацию изданию подтвердил и один из федеральных чиновников. Министр нефти Ирака ждет цены на нефть выше 100 долларов за баррель

Министерство предлагает изменить бюджетное правило в следующих параметрах: ориентироваться при расчете базовых нефтегазовых доходов на цену отсечения в 60 долларов за баррель и зафиксировать объем добычи на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки. Представитель Минфина сообщил изданию, что обновленная конструкция бюджетных правил сейчас обсуждается в правительстве, но о конкретных решениях говорить пока преждевременно.

Отмечается, что согласно основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина на 2023-2025 годы, которые есть в распоряжении "Ведомостей", министерство предложило зафиксировать базовые нефтегазовые доходы бюджета на следующие три года на одном уровне — 7,5 триллиона рублей.

Бюджетное правило, которое ограничивало использование дополнительных доходов бюджета от высокой цены на нефть, предписывая направлять их на пополнение ФНБ, в текущем году было отменено. Сейчас Минфин направляет на расходы все нефтегазовые доходы казны, при этом средства ФНБ в 2022 году также будут использоваться на покрытие дефицита бюджета РФ.

Министр финансов Антон Силуанов в середине июня говорил, что Минфин предлагает более гибкую модификацию бюджетного правила с учетом цен, объемов добычи и экспорта энергоресурсов, при этом переход к нему будет постепенным, с сохранением мягкой бюджетной политики до 2025 года.

Также он заявлял, что раньше Минфин в рамках бюджетного правила сверхдоходы от нефти и газа вкладывал в иностранную валюту и в ФНБ. Однако в сегодняшних условиях, когда Россия больше не может покупать доллар и евро в рамках бюджетного правила на нефтегазовые сверхдоходы, Минфин готов покупать валюты дружественных стран, и в результате через кросс-курсы регулировать стоимость доллара и евро к рублю.