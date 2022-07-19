ПАРИЖ, 19 июл — ПРАЙМ. Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше ответила в эфире радиостанции Europe 1 на вопрос о том, сможет ли Европа обойтись без российского газа в случае прекращения его поставок. Министр заявила о необходимости активирования всех рычагов замещения этих поставок и попросила экономить электроэнергию. Le Monde: деловые круги Франции испугались коллапса промышленности

"Да, если мы будем действовать на опережение…Необходимо иметь замену поставкам российского газа. Мы должны активировать все рычаги замещения и производства, и с другой стороны — мы должны экономить энергию", — сказала она.

Панье-Рюнаше также добавила, что Франция уже приняла решение о ряде жестких мер, в том числе по заполняемости газовых хранилищ до 100% и установке нового плавучего терминала по приему сжиженного природного газа в порту города Гавр.

Ранее президент республики Эммануэль Макрон заявил, что Франция должна подготовиться к жесткому сценарию на случай, если Россия прекратит поставки газа.