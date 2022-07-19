АЛЖИР, 19 июл — ПРАЙМ. Алжирская компания Sonatrach во вторник подписала контракт с тремя зарубежными компаниями по разработке блоков на нефтегазовом месторождении Биркин на сумму в 4 миллиарда долларов, передает корреспондент РИА Новости. Алжир рассмотрит просьбы европейских стран по газу "в меру возможностей"

Подписание контракта между Sonatrach, итальянской Eni, французской TotalEnergies и американской Occidental состоялось в присутствии гендиректоров этих компаний, а также министра энергетики Алжира и послов Италии, Франции и США.

Речь в контракте идет о месторождении Биркин на севере Алжира. Стороны обязались провести сейсмические исследования, осуществить бурение 100 скважин, реализовать проекты по улучшению работы нефтяных объектов.

"Общая инвестиционная стоимость проекта – 4 миллиарда долларов, он позволит извлекать порядка 1 миллиарда баррелей эквивалента нефти, что позволит увеличить показатель извлечения нефти до 55%", — говорится в заявлении по итогам подписания контракта.

По словам председателя совета директоров Sonatrach, до конца года планируется подписать еще несколько контрактов.

При этом президент Алжира Абдельмаджид Теббун говорил в понедельник о намерении Sonatrach во вторник подписать контракт на поставки Италии газа на сумму 4 миллиарда долларов.