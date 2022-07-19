МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. "Газпром" сообщил о рассмотрении возможности сотрудничества с и National Iranian Oil Company (NIOC) по разработке месторождений Ирана, реализации СПГ-проектов и строительству магистральных газопроводов. В Иране запустили торги парой "риал — рубль"

Согласно сообщению российской компании, "Газпром" и National Iranian Oil Company подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству. Стороны договорились проанализировать возможности взаимодействия в разработке нефтегазовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществлении обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализации крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительстве магистральных газопроводов, а также в научно-техническом и технологическом сотрудничестве.