ТЕГЕРАН, 20 июл — ПРАЙМ. Предложения ограничить покупку нефти из России приведут к ситуации, аналогичной с газом, цены взлетят до небес, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин связал рост цен на энергоносители с политикой Запада

"Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объемы российской нефти, ограничить цену российской нефти. Это все то же самое, что происходит по газу. Результат, даже удивительно, что это говорят люди с высшим образованием, результат будет тот же самый — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес", — сказал Путин журналистам.