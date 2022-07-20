МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Россия осталась крупнейшим экспортером нефти в Китай в июне после майских рекордных объемов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные таможни КНР. Китай призвал США прекратить незаконный вывоз ресурсов из Сирии

Журналисты отметили, что китайские покупатели воспользовались более низкими ценами, сократив дорогостоящие поставки из Саудовской Аравии.

Месяц назад издание сообщало, что Китай увеличил импорт нефти из РФ в мае на 55% в годовом выражении и примерно на четверть по сравнению с апрелем. В итоге месячный объем поставок в 8,42 миллиона тонн стал рекордным, что позволило России вытеснить Саудовскую Аравию с первого места среди поставщиков в КНР.

В июне, передает агентство, импорт российской нефти, включая поставки по трубопроводу "Восточная Сибирь — Тихий океан" и морские перевозки из европейских и дальневосточных портов России, составил 7,29 миллиона тонн, что почти на 10% больше, чем год назад, хотя и ниже майского рекорда.

В то же время из Саудовской Аравии Китай получил в июне 5,06 миллиона тонн, или 1,23 миллиона баррелей в сутки, по сравнению с майскими 1,84 миллиона баррелей в сутки. В годовом выражении поставки снизились на 30%.

При этом, как сообщает агентство, с начала года китайский импорт нефти из России составил 41,3 миллиона тонн, что на 4% больше, чем в прошлом году, но все еще ниже показателей Саудовской Аравии, которая за полгода поставила 43,3 миллиона тонн.

Общий объем импорта нефти в Китай в июне упал почти до четырехлетнего минимума в связи с жесткими мерами по сдерживанию распространения коронавируса, которые привели к снижению спроса на топливо. Рост импорта из России также вытеснил поставки из Анголы и Бразилии.