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В Египте началось строительство первой АЭС с участием России
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Строительство с участием России первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" началось в среду. Об этом сообщили в госкорпорации "Росатом". На площадке будущей атомной станции состоялась... ПРАЙМ, 20.07.2022
энергетика, новости, россия, аэс, египет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Строительство с участием России первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" началось в среду. Об этом сообщили в госкорпорации "Росатом".
На площадке будущей атомной станции состоялась торжественная церемония заливки первого бетона, означающая фактический старт сооружения АЭС, отметили в российской компании.
АЭС "Эль-Дабаа" расположится в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от египетской столицы Каира.