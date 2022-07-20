МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Строительство с участием России первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" началось в среду. Об этом сообщили в госкорпорации "Росатом". В России назвали выход Финляндии из проекта АЭС "Ханхикиви-1" "вопиющим"

На площадке будущей атомной станции состоялась торжественная церемония заливки первого бетона, означающая фактический старт сооружения АЭС, отметили в российской компании.

АЭС "Эль-Дабаа" расположится в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от египетской столицы Каира.