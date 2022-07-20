МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Аномальные температуры, охватившие многие европейские страны, подталкивают оптовые цены на электроэнергию к новым историческим максимумам, считают эксперты аналитической компании Rystad Energy. В Еврокомиссии назвали возможный объем дефицита газа этой зимой

"Идеальный шторм" из стремительного роста цен на газ, вызванный проблемами с поставками из России, высокими ценами на уголь, низкими скоростями ветра и палящей погодой подталкивает европейские спотовые цены на электроэнергию к рекордным максимумам", — считает аналитик компании Фабиан Реннинген.

В частности он отметил, что июль в настоящее время находится на пути к тому, чтобы стать самым дорогим месяцем для Германии, Франции и Италии. По данным Rystad, на прошлой неделе была зафиксирована самая высокая средняя спотовая цена в этом году в Италии — 426 евро за МВт.ч, во Франции — 373 евро, Германии — 314 евро. "Были надежды на летнюю передышку для рынков, которые были очень напряженными в течение почти года, но все оказалось с точностью до наоборот", — отметил он.

Кроме того, в последние недели аномальная жара также оказала большое влияние на энергосистему Великобритании, пережившую 19 июля самый жаркий день за всю историю наблюдений. Аналитик отметил, что столь высокая температура увеличивает потребность в охлаждении, тем самым создает дополнительную нагрузку на энергосистему. Кроме того, высокая температура оказывает большую нагрузку на оборудование, начиная от генераторных установок до линий электропередачи, кабелей и другого оборудования.

Однако аномально высокая температура охватила не только Европу. Реннинген также отмечает, что в Китае из-за жары спрос на электроэнергию достиг настолько высокого уровня, что во многих регионах потребителей призвали к ее экономии.

Аналитик Rystad Райан Кронк также привел в пример американский штат Техас, где энергосистема продолжает страдать из-за жары. "Средняя цена на рынке на сутки вперед в размере 134 доллара за МВт.ч на данный момент делает этот июль самым дорогим в истории Техаса", — пишет Кронк отмечая, что перспективы неутешительны, учитывая, что в августе цены на электроэнергию и спрос обычно выше, чем в июле.