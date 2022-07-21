ВАШИНГТОН, 21 июл — ПРАЙМ. Договоренность о пределе цен на российскую нефть может быть достигнута к декабрю, заявил замглавы минфина США Уолли Адейемо. В США рассказали, чем обернется ограничение цен на российскую нефть

По его словам, к декабрю Евросоюз рассчитывает заблокировать страховку танкеров с российской нефтью.

"Наша цель убедиться, что мы окажемся в положении, когда ценовой предел может быть добавлен к этому", — сказал он на мероприятии Аспенского форума.

Представитель ведомства при этом добавил, что США рассчитывают не только на снижение цен на нефть на мировых рынках, но и на то, что вводимые нормы позволят российским энергоресурсам туда поступать.