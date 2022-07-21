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https://1prime.ru/energy/20220721/837553339.html
Минфин США рассказал, когда договорится о пределе цен на российскую нефть
Энергетика
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Договоренность о пределе цен на российскую нефть может быть достигнута к декабрю, заявил замглавы минфина США Уолли Адейемо. По его словам, к декабрю Евросоюз рассчитывает... ПРАЙМ, 21.07.2022
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, нефть, сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 21 июл — ПРАЙМ. Договоренность о пределе цен на российскую нефть может быть достигнута к декабрю, заявил замглавы минфина США Уолли Адейемо.
По его словам, к декабрю Евросоюз рассчитывает заблокировать страховку танкеров с российской нефтью.
"Наша цель убедиться, что мы окажемся в положении, когда ценовой предел может быть добавлен к этому", — сказал он на мероприятии Аспенского форума.
Представитель ведомства при этом добавил, что США рассчитывают не только на снижение цен на нефть на мировых рынках, но и на то, что вводимые нормы позволят российским энергоресурсам туда поступать.