Глава Минэнерго обсудил подготовку к зиме республик Донбасса
Глава Минэнерго Шульгинов провел совещание по восстановлению инфраструктуры ДНР и ЛНР
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МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Глава Минэнерго России Николай Шульгинов провел совещание по восстановлению инфраструктуры и подготовке к зиме в Донецкой и Луганской народных республиках, а также других освобожденных территориях.
"В Мариуполе Николай Шульгинов провел совещание по восстановлению инфраструктуры ДНР, ЛНР и других освобожденных территорий", — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что министр проконтролировал ход восстановления и работу электросетей и газотранспортной инфраструктуры. Шульгинов также проверил текущее функционирование энергосистем и подготовку регионов к осенне-зимнему периоду, а также осмотрел палаточный городок, который разбили для российских энергетиков, ведущих восстановительные работы.
Кроме того, в Крыму Шульгинов дал старт работе восстановленных линий электропередачи ВЛ 330 кВ "Каховская — Джанкой" и ВЛ 330 кВ "Каховская — Островская". Как уточняется, их работа позволит соединить энергосистемы России, Херсонской и Запорожской областей.
По словам главы российского Минэнерго, население, промышленность и социальные объекты в этих областях будут обеспечены электроэнергией в случае отключения от украинской энергосистемы.
https://1prime.ru/energy/20220722/837572328.html
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