МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Глава Минэнерго России Николай Шульгинов провел совещание по восстановлению инфраструктуры и подготовке к зиме в Донецкой и Луганской народных республиках, а также других освобожденных территориях. Шульгинов оценил объем добычи энергоресурсов в России в первом полугодии

"В Мариуполе Николай Шульгинов провел совещание по восстановлению инфраструктуры ДНР, ЛНР и других освобожденных территорий", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что министр проконтролировал ход восстановления и работу электросетей и газотранспортной инфраструктуры. Шульгинов также проверил текущее функционирование энергосистем и подготовку регионов к осенне-зимнему периоду, а также осмотрел палаточный городок, который разбили для российских энергетиков, ведущих восстановительные работы.

Кроме того, в Крыму Шульгинов дал старт работе восстановленных линий электропередачи ВЛ 330 кВ "Каховская — Джанкой" и ВЛ 330 кВ "Каховская — Островская". Как уточняется, их работа позволит соединить энергосистемы России, Херсонской и Запорожской областей.

По словам главы российского Минэнерго, население, промышленность и социальные объекты в этих областях будут обеспечены электроэнергией в случае отключения от украинской энергосистемы.