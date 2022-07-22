МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Министры энергетики стран ЕС обсудят в следующий вторник, 26 июля вопрос снижения зависимости от газа, нефти и угля из России, заявил в пятницу представитель МИД Франции. Набиуллина: инфляция становится более волатильной под влиянием курса рубля

"ЕС решил постепенно избавляться от зависимости от импорта газа, нефти и угля из России как можно скорее… Это будет одним из основных вопросов на встрече министров энергетики стран ЕС в следующий вторник", — заявил представитель французского внешнеполитического ведомства на брифинге.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что ЕС готовится к зиме, исходя из "худшего" сценария, предусматривающего, что "Газпром" больше не будет поставлять газ в Европу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с проблемами с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций. Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

После начала российской спецоперации по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Так, шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. Санкции также включают запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть.