МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. США и их союзники нуждаются в поставках нефти России на мировые рынки, в противном случае стоимость этого ресурса вновь начнет расти, заявила в пятницу заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. В Турции заявили, что выход судов будет зависеть от готовности сторон

"Нам необходимо видеть присутствие российской нефти на мировом рынке, в противном случае ее нехватка приведет к новому росту цен", — сказала Нуланд в рамках ежегодного форума, организованного на площадке Аспенского института.

Высокопоставленный дипломат добавила, что ограничение предельной цены на российскую нефть, по мнению Вашингтона и союзников, должно быть таким, чтобы ограничить прибыль с продажи "черного золота" для Москвы, но сохранить для нее стимул и дальше поставлять этот ресурс на мировые рынки.

Возвращение Ирана в ядерную сделку позволит стране вернуть свою нефть на мировые рынки и добиться послабления в вопросе санкций, заявила в пятницу заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Если Иран пожелает — а в стране есть лишь одно лицо, принимающее решения, — то его нефть снова вернется на мировые рынки, а часть санкций будут сняты. Однако до сих пор мы не увидели того, чтобы Иран встал на этот путь", — сказала Нуланд в рамках ежегодного форума, организованного на площадке Аспенского института.

Замглавы американского дипведомства подчеркнула, что, если Иран откажется вернуться в ядерную сделку, Вашингтон "будет вынужден нарастить свое давление" на Исламскую Республику.