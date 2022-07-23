МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Саудовская Аравия и Ирак наращивают поставки своей нефти в Европу, замещая российские поставки, передает Bloomberg. СМИ: танкеры начали перевозить российскую нефть вместо иранской

Так, более миллиона баррелей нефти в день доставлялось в Европу с Ближнего Востока в первые три недели июля по трансъегипетскому трубопроводу. Объемы почти удвоились по сравнению с прошлым годом.

В трубопроводных потоках преобладает нефть из Саудовской Аравии, но Ирак также наращивает поставки. Компании могут либо поставлять энергоноситель через трубопровод SuMed, который пересекает Египет, либо идти прямо через Суэцкий канал и Красное море — именно это и делает Ирак.

Общий поток нефти с Ближнего Востока в Европу достиг 2,2 миллиона баррелей в день, что почти на 90% больше, чем в январе, последнем полном месяце перед началом российской спецоперации на Украине.

Сдвиг в структуре поставщиков происходит по мере того, как растущие объемы российской нефти направляются в противоположном направлении — из балтийских и черноморских портов к покупателям в Индии и Китае.

Пока неясно, устойчивы ли эти потоки с Ближнего Востока в Европу. В конце года должно вступить в силу эмбарго Евросоюза на российскую нефть. Часть пакета санкций включает запрет любым покупателям на страхование поставок российских товаров.