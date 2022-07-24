МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Энергетическая компания Kansai Electric Power Company осуществила перезапуск третьего энергоблока АЭС "Тахакама" в префектуре Фукуи, остановленный ранее на плановый осмотр. Энергоблок №7 Нововоронежской АЭС включен в сеть

Согласно пресс-релизу, выработка энергии начнется 26 июля, а с 19 августа энергоблок должен начать коммерческое производство электроэнергии.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" атомная энергетика обеспечивала до 30% потребностей Японии. В 2011 году после землетрясения, магнитуда которого составила 9,0, гигантская волна высотой 15 метров обрушилась на АЭС в Фукусиме, вызвав крупнейшую атомную аварию после трагедии в Чернобыле. Во время аварии произошли неоднократные выбросы радиации в воду и атмосферу, до сих пор ряд районов вблизи станции непригодны для проживания. Ликвидация аварии, включая демонтаж реакторов, займет около 40 лет.

В настоящее время в Японии действуют 10 энергоблоков.