ВОРОНЕЖ, 24 июл — ПРАЙМ. Энергоблок №7 Нововоронежской АЭС вывели на полную мощность после отключения в субботу утром, передают власти Воронежской области.

"Двадцать четвертого июля 2022 года в 04:46 (мск) специалисты вывели энергоблок №7 Нововоронежской АЭС на 100-процентную мощность", — сообщило региональное правительство.

Как уточняется, энергоблок №4 работает в штатном режиме и несет нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком, энергоблоки №5 и №6 находятся в ремонте.

В субботу 23 июля в 9:55 мск энергоблок был отключен от сети для ремонта. В 17:37 мск того же дня его вновь подключили к сети.