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Седьмой энергоблок Нововоронежской АЭС вывели на полную мощность
Энергетика
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Энергоблок №7 Нововоронежской АЭС вывели на полную мощность после отключения в субботу утром, передают власти Воронежской области. "Двадцать четвертого июля 2022 года в 04:46... ПРАЙМ, 24.07.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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7 495 645-37-00
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ВОРОНЕЖ, 24 июл — ПРАЙМ. Энергоблок №7 Нововоронежской АЭС вывели на полную мощность после отключения в субботу утром, передают власти Воронежской области.
"Двадцать четвертого июля 2022 года в 04:46 (мск) специалисты вывели энергоблок №7 Нововоронежской АЭС на 100-процентную мощность", — сообщило региональное правительство.
Как уточняется, энергоблок №4 работает в штатном режиме и несет нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком, энергоблоки №5 и №6 находятся в ремонте.
В субботу 23 июля в 9:55 мск энергоблок был отключен от сети для ремонта. В 17:37 мск того же дня его вновь подключили к сети.