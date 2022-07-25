МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Французская TotalEnergies совместно с Нигерийской национальной нефтяной корпорацией (NNPC) начали добычу нефти на месторождении Ikike в Нигерии, говорится в пресс-релизе TotalEnergies. Ливия намерена существенно увеличить добычу нефти

"TotalEnergies, оператор месторождения OML99 (40%) в партнерстве с Нигерийской национальной нефтяной корпорацией (60%), объявляет о начале добычи на месторождении Ikike в Нигерии", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, расположенное в океане в 20 километрах от побережья на глубине около 20 метров месторождение Ikike связано с существующими морскими объектами Amenam многофазным трубопроводом протяженностью 14 километров. Разработка Ikike также использует существующие мощности для снижения затрат и разработан с целью минимизации выбросов парниковых газов в атмосферу.

К концу года планируется выход на пиковый уровень добычи в 50 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день.

Французская TotalEnergies (бывшая Total) — одна из крупнейших энергетических компаний в мире, второй по величине поставщик сжиженного природного газа (СПГ) на мировой рынок. Штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах.