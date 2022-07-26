ЭНТЕББЕ (Уганда), 26 июл — ПРАЙМ. Россия готова к продаже нефтепродуктов любой нуждающейся в этом стране, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Лавров рассказал о торговых связях России с Африкой

"Мы продаем нефть любой стране, которая в этом заинтересована. И, если та или иная страна того хочет, никаких препятствий для этого нет, будь это Индия, будь это Китай, будь это любая африканская страна", — сказал Лавров по итогам переговоров с президентом Уганды Йовери Мусевени.

"И мы не только продаем нефть, но и помогаем развивать свою собственную отрасль по переработке углеводородов, нефтепродуктов, использования газа в промышленности. Такие дискуссии у нас намечены и будут углубляться с нашими друзьями из Уганды", — добавил министр.

Лавров 24 июля начал африканское турне с переговоров в Египте. На следующий день он приехал в Республику Конго, а до 28 июля еще посетит Эфиопию и Уганду.