"Лукойл" и "Росатом" договорились о сотрудничестве в энергетической сфере
"Лукойл" и "Росатом" договорились о сотрудничестве в энергетической и IT сферах
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. "Лукойл" и "Росатом" подписали протокол об организации сотрудничества в сфере поставок оборудования для нефтегазовой отрасли, внедрения комплексных решений по автоматизации и энергоснабжению производства, разработки совместных IT-продуктов, говорится в сообщении пресс-службы "Лукойла".
"Президент ПАО "Лукойл" Вадим Воробьев и генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев подписали протокол по итогам стратегической сессии по организации сотрудничества. Документ направлен на развитие взаимодействия в сфере поставок оборудования для нефтегазовой отрасли, внедрения комплексных решений по автоматизации и энергоснабжению производства, разработку совместных IT-продуктов", — говорится в сообщении.
Протокол подразумевает создание совместных рабочих групп по направлениям: геологоразведка и добыча, переработка, энергетика, информационные технологии, уточняется в релизе. В рамках деятельности рабочих групп будут организованы семинары, посещение производственных площадок, сформирована дорожная карта развития взаимодействия.
https://1prime.ru/energy/20220726/837609987.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.