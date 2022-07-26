МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. "Лукойл" и "Росатом" подписали протокол об организации сотрудничества в сфере поставок оборудования для нефтегазовой отрасли, внедрения комплексных решений по автоматизации и энергоснабжению производства, разработки совместных IT-продуктов, говорится в сообщении пресс-службы "Лукойла". "Лукойл" приступил к ребрендингу автозаправок Shell

"Президент ПАО "Лукойл" Вадим Воробьев и генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев подписали протокол по итогам стратегической сессии по организации сотрудничества. Документ направлен на развитие взаимодействия в сфере поставок оборудования для нефтегазовой отрасли, внедрения комплексных решений по автоматизации и энергоснабжению производства, разработку совместных IT-продуктов", — говорится в сообщении.

Протокол подразумевает создание совместных рабочих групп по направлениям: геологоразведка и добыча, переработка, энергетика, информационные технологии, уточняется в релизе. В рамках деятельности рабочих групп будут организованы семинары, посещение производственных площадок, сформирована дорожная карта развития взаимодействия.