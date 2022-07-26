МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили рост почти до 2%, инвесторы оценивают перспективы увеличения спроса на это сырье в случае дальнейшего удорожания газа, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Мировые цены на нефть растут более чем на 1%

По состоянию на 14.56 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,87%, до 102,04 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,86%, до 98,5 доллара.

"Опасения по поводу поставок российского газа в Европу оказывают побочное влияние на цены на нефть, поскольку потенциальное сокращение поставок газа в Европу, вероятно, приведет к увеличению спроса на нефть и другие сопутствующие виды топлива, такие как дизельное топливо", — сказал порталу Market Watch старший аналитик Activ Trades Рикардо Эванджелиста (Ricardo Evangelista).

Накануне компания "Газпром" заявила, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины фирмы Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по газопроводу "Северный поток" с 27 июля будут охватывать не более 33 миллионов кубометров в сутки; это 20% от номинальной мощности.

После этого ближайшие, августовские биржевые фьючерсы на газ в Европе перешли к значительному росту. К закрытию торгов в понедельник они подскочили в цене на 12%, и расчётная цена контракта на поставку газа на лондонской бирже ICE составила 1862,7 доллара за тысячу кубометров. А к 11.48 мск вторника эти котировки превысили 2000 долларов — впервые с начала марта.