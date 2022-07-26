МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Ирак в июне нарастил среднесуточный объем экспорта нефти на 2,2% по отношению к предшествовавшему месяцу, до 3,373 миллиона баррелей в день, свидетельствуют данные иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO). Лавров: Россия готова продавать нефть любой стране

По итогам мая среднесуточный объем поставок нефти из Ирака на внешний рынок составлял 3,3 миллиона баррелей в день.

В итоге суммарно в июне Ирак экспортировал 101,191 миллиона баррелей нефти, а в мае — 102,303 миллиона. В том числе экспорт с месторождений Басры в июне составил 97,98 миллиона баррелей, а с месторождений Киркука — 3,211 миллиона.

Доходы Ирака от экспорта нефти за отчетный месяц составили 11,355 миллиарда долларов при средней цене нефти в 112,21 доллара за баррель. В мае эти доходы составили 11,477 миллиарда долларов при средней цене нефти в 112,19 доллара за баррель, а в июне 2021 года — 6,143 миллиарда долларов при 70,8 доллара за баррель.