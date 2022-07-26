МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ распорядилось передать "Зарубежнефти" долю норвежской Equinor (прежняя Statoil) в Харьягинском месторождении в 30% и долю французской TotalEnergies в 20%, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Ирак нарастил экспорт нефти в июне

Данный проект реализуется на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). Необходимый для передачи долей документ (дополнение к соглашению) должен подписать министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Согласно распоряжению, это дополнение предусматривает "передачу норвежской компанией "Статойл Харьяга АС" (Statoil Kharyaga AS) акционерному обществу "Зарубежнефть" 30 процентов всех прав и обязательств инвестора по указанному соглашению, а также передачу французским акционерным обществом "ТотальЭнерджис Разведка Разработка Россия" (TotalEnergies EP Russie) акционерному обществу "Зарубежнефть" 20 процентов всех прав и обязательств инвестора по указанному соглашению".

Харьяга — один из трех российских СРП-проектов, расположен в Ненецком автономном округе. Акционеры: "Зарубежнефть-добыча Харьяга" (40%; оператор), TotalEnergies (20%), Equinor (30%), Ненецкая нефтяная компания (ННК; 10%).