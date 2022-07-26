МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером поднимаются более чем на 1%, рынки продолжают оценивать перспективы вокруг спроса на фоне удорожания газа в Европе, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть ускорили рост почти на два процента

По состоянию на 17.50 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,23% — до 101,42 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,71%, до 97,39 доллара.

Базовые факторы спроса и предложения продолжают удерживать нефтяные котировки на уровне около 100 долларов за баррель. Инвесторы более оптимистично настроены по поводу спроса, несмотря на риски рецессии, из-за удорожания европейского газа.

Накануне "Газпром" сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины фирмы Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по "Северному потоку" с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки, то есть не более 20% мощности магистрали. После этого ближайшие, августовские биржевые фьючерсы на газ в Европе перешли к значительному росту.

Газовые котировки на европейской бирже ICE в во вторник впервые с начала марта преодолели отметку в 2000 долларов за тысячу кубометров и продолжают устойчиво расти, в последние минуты прибавляют около 12% и приближаются к уровню в 2100 долларов за тысячу кубометров.

При этом поставки на рынке остаются дефицитными на фоне ограничений на импорт российской нефти странами ЕС. В результате ожидания более сильного спроса и ограниченного предложения оказывают поддержку нефтяным котировкам.