ВАШИНГТОН, 26 июл — ПРАЙМ. Решение президента США Джо Байдена совместно с партнерами по Международному энергетическому агентству (МЭА) высвободить стратегические запасы нефти для снижения цен на топливном рынке позволило уменьшить стоимость бензина в стране не более чем на 42 цента за 1 галлон (3,785 литра), следует из опубликованных во вторник материалов американского минфина. В Госдепартаменте США заявили о снижении цен на бензин в стране

"Анализ показывает, что историческое использование стратегических запасов нефти в координации с партнерами по МЭА снизило стоимость топлива на величину от 17 до 42 центов за галлон, а при альтернативном расчете — на 38 центов за галлон", — заявили в минфине.

"Снижение цен принесло ощутимую пользу американским потребителям и помогло снизить воздействие растущих цен", — добавили в ведомстве.

В марте Байден объявил о высвобождении 180 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов страны в течение шести месяцев для снижения цен на топливо. Поддержавшие решение Вашингтона партнеры по МЭА согласились выделить еще 60 миллионов баррелей.