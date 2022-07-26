Минфин США заявил о снижении цен на бензин за счет стратзапасов нефти
Минфин США: использование стратзапасов нефти снизило цены бензина в США не более чем на 0,42 доллара
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ВАШИНГТОН, 26 июл — ПРАЙМ. Решение президента США Джо Байдена совместно с партнерами по Международному энергетическому агентству (МЭА) высвободить стратегические запасы нефти для снижения цен на топливном рынке позволило уменьшить стоимость бензина в стране не более чем на 42 цента за 1 галлон (3,785 литра), следует из опубликованных во вторник материалов американского минфина.
"Анализ показывает, что историческое использование стратегических запасов нефти в координации с партнерами по МЭА снизило стоимость топлива на величину от 17 до 42 центов за галлон, а при альтернативном расчете — на 38 центов за галлон", — заявили в минфине.
"Снижение цен принесло ощутимую пользу американским потребителям и помогло снизить воздействие растущих цен", — добавили в ведомстве.
В марте Байден объявил о высвобождении 180 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов страны в течение шести месяцев для снижения цен на топливо. Поддержавшие решение Вашингтона партнеры по МЭА согласились выделить еще 60 миллионов баррелей.
https://1prime.ru/energy/20220726/837613811.html
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