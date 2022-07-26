МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Риски, связанные с покупкой российской нефти, снизились по сравнению с весенней ситуацией, при этом потребность в российских баррелях выросла, что объясняет снижение скидки на марку Urals, прокомментировал РИА Новости заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. Лавров: Россия готова продавать нефть любой стране

Газета "Коммерсант" со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus во вторник сообщила, что стоимость российской марки Urals в июле могла оказаться значительно более высокой, чем считалось прежде. Так, на 20 июля дисконт Urals к Brent сократился более чем в 2 раза, до 15 долларов за баррель, а еще в апреле скидка превышала 30 долларов и с тех пор значительно не пересматривалась ввиду ограниченности данных о реальных сделках.

"На самом деле, эта тенденция наблюдается уже несколько недель… Риски покупки российской нефти снизились, а потребность в ней осталась очень высокой и даже увеличилась, поэтому дисконт снижается", — рассказал Белогорьев.

ФАКТОРЫ УДОРОЖАНИЯ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ

Эксперт пояснил, что, во-первых, с весны баланс мирового рынка нефти не улучшился, особенно по маркам типа Urals, лишних баррелей сейчас нет. Во-вторых, санкции Евросоюза оказались отложенными до декабря не только "на бумаге", но и фактически. "Поставки в ЕС из России сейчас находятся близко к прошлогодним уровням. И, вероятно, добыча тоже сильно восстановилась по отношению к тому, что было весной", — сообщил он.

При этом США не удается договориться с Ираном по ядерной сделке, отмечает Белогорьев. Визит американского президента Джо Байдена в Саудовскую Аравию также не привел к принципиальному решению по увеличению саудовской и эмиратской добычи, которой ожидала его администрация.

"И очевидно, что до конца года вряд ли большие объемы удастся дать на рынок. Поэтому на фоне всего этого очевидно, что потребность в российской нефти растет" — замечает эксперт.

Также важно, говорит он, что США по-прежнему не вводят вторичные санкции на операции с российской нефтью, которые действуют, например, в отношении Венесуэлы и Ирана. "И нет сигналов, что они собираются их вводить. Это тоже играет на руку и трейдерам, и покупателям. Они более свободно себя сейчас чувствуют, чем это было весной", — рассказывает Белогорьев.

РАСХОЖДЕНИЯ ОЦЕНОК

Как отмечает "Коммерсант", другие ценовые агентства — Platts и Reuters — пока оценивают дисконт на Urals кардинально иначе, в 30–40 долларов за баррель. По мнению издания, закрытость рынка сделок по российской марке в результате санкций еще острее ставит вопрос о репрезентативности котировок, которые используются в том числе для расчета налогов.

Белогорьев поясняет, что расхождения в оценке агентств связаны с методологией, которая используется. Поскольку данные по торговле российской нефтью становятся все менее доступными и открытыми, особенно по Urals, то котировки устанавливаются, в основном, на основе опроса трейдеров. Нефть под давлением

"Либо совсем упрощенным путем — привязывают цену Urals к динамике Brent, но используют устаревшие коэффициенты. Все это связано с дефицитной информацией, агентства эти котировки не придумывают, они основываются на том, что дает рынок. А рынок по подсанкционным товарам, как хорошо известно по Ирану и Венесуэле, информации дает очень мало, особенно ценовой", — говорит он.

"По все видимости, Argus раньше, чем Platts или Reuters, удалось найти более свежую информацию по торговым операциям, в том числе у них, возможно, просто более репрезентативная выборка по тем же опросам трейдеров", — заключает эксперт.