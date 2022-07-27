МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио представил законопроект о введении санкций в отношении любого юрлица за страхование или регистрацию танкеров, которые перевозят нефть или сжиженный природный газ из РФ в Китай, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление сенатора. Политолог оценил решение Евросоюза ослабить антироссийские санкции

По словам Рубио, покупая российскую нефть, КНР поддерживает спецоперацию на Украине.

"Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающие им (России – ред.) в этих усилиях, должны столкнуться с серьезными последствиями", — говорится в заявлении сенатора.

Отмечается, что законопроект поддержали сенатор от штата Северная Дакота Кевин Крамер и сенатор от штата Флорида Рик Скотт. Вместе с тем, Блумберг указывает на то, что законопроект противоречит политике администрации президента США Джо Байдена, и у него мало шансов на одобрение в Сенате.

Согласно агентству, прекращение поставок российской сырой нефти в Китай вынудит Пекин конкурировать с другими крупными странами за нефть из Ближнего Востока и Африки, что может привести к росту цен.

Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным агентства Блумберг, обсуждаются цифры в 40-60 долларов.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости отмечал, что введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности. Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он отметил, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".