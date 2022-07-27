МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. В Германии возможно продление использования АЭС, эксплуатация которых должна по плану завершиться в 2022 году. Об этом заявил министр финансов страны Кристиан Линднер. Германии предрекли дефицит туалетной бумаги из-за нехватки российского газа

В Германии в настоящее время остается три функционирующих АЭС, по плану их отключат от сети 31 декабря 2022 года. На фоне газового кризиса в стране вновь активизировались дебаты о возможности продления их использования. В настоящее время власти проводят технический анализ ситуации, по итогам которого будет принято окончательное решение.

"В нынешней ситуации я открыт для продолжения использования ядерной энергетики, не должно возникнуть дефицита электроэнергии", — заявил Линднер на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что Германия должна "сохранять все мощности получения электроэнергии и выстраивать новые". Он подчеркнул при этом, что возможное использование АЭС касается лишь тех трех, которые еще работают сейчас, но не уже выведенных из эксплуатации.

"По тем, которые еще в эксплуатации, нам нужна дискуссия. Эта дискуссия должна быть вестись без идеологических элементов", — заявил министр.