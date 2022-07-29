МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Предприятие Latvijas gāze снова покупает российский газ, однако не у "Газпрома", а у другого поставщика, и расплачивается за него в евро, заявил глава компании Айгарс Калвитис. Эксперты рассказали о возможностях переброски газа с "Северного потока"

"Latvijas gāze сейчас приобретает газ (из России), но мы сейчас не покупаем газ у "Газпрома", потому что мы не можем с "Газпромом" рассчитаться. У нас есть другой поставщик… (Кто он) это коммерческая информация, которую мы в публичном пространстве не обсуждаем", — сказал Калвитис в эфире Латвийского телевидения.

Он также подчеркнул, что компания рассчитывается за газ с поставщиком в евро, а не в рублях.

Ранее в июле парламент Латвии принял поправки к закону об энергетике, предусматривающие запрет на поставку газа из РФ, а глава латвийского МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявлял, что страна намеревается обходиться без российского газа.