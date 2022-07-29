МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Доход Ирана от не нефтяного экспорта с марта по июль увеличился на 22%, до 17 миллиардов долларов, сообщил в пятницу официальный представитель правительства Ирана Али Бахадори Джахроми. Ирак нарастил экспорт нефти в июне

"Доход от ненефтяного экспорта за первые четыре месяца текущего года (иранский новой год празднуется 21 марта), достиг 17 миллиардов 240 миллионов долларов, увеличившись на 22% по сравнению с первыми четырьмя месяцами предыдущего года (март-июль 2021 года), — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте Джахроми.

Он также отметил, что с марта 2022 года Иран получил около 4 миллиардов долларов от экспорта газа. По его словам, эта цифра соответствует общему объему дохода от экспорта газа за весь 1400 год по иранскому летоисчислению (21 марта 2021 – 21 марта 2022 года).