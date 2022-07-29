МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Доход Ирана от не нефтяного экспорта с марта по июль увеличился на 22%, до 17 миллиардов долларов, сообщил в пятницу официальный представитель правительства Ирана Али Бахадори Джахроми.
"Доход от ненефтяного экспорта за первые четыре месяца текущего года (иранский новой год празднуется 21 марта), достиг 17 миллиардов 240 миллионов долларов, увеличившись на 22% по сравнению с первыми четырьмя месяцами предыдущего года (март-июль 2021 года), — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте Джахроми.
Он также отметил, что с марта 2022 года Иран получил около 4 миллиардов долларов от экспорта газа. По его словам, эта цифра соответствует общему объему дохода от экспорта газа за весь 1400 год по иранскому летоисчислению (21 марта 2021 – 21 марта 2022 года).
https://1prime.ru/energy/20220729/837646316.html
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