МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Попытки Европейского центрального банка (ЕЦБ) побороть рекордную за последние десятилетия инфляцию выглядят беспомощными и напоминают "тушение лесного пожара садовым шлангом", пишет обозреватель немецкого издания Compact. Daily Express назвал антироссийские санкции самоубийством Европы

Журнал отмечает, что такого высокого уровня инфляции в зоне евро, как фиксировалось в июле текущего года (8,9 процента годовых) по отношению к июлю прошлого 2021 года, не фиксировалось с самого момента введения в обращение единой европейской валюты евро в 1999 году. Также автор обеспокоен ростом базового уровня инфляции с 3,7% до 4%, при этом предпосылки его дальнейшего роста также заставляют европейцев нервничать за свое благосостояние и уровень жизни.

"Что ясно показывает, что ценовые шоки больше не носят временный характер, а потеря покупательной способности денег начинает глубоко разъедать систему", — говорится в статье.

Основными драйверами разгона инфляции в Европе называют рост цен на основные виды энергоносителей, которые стали дороже на 39,7% в июле по отношению к аналогичному периоду прошлого года (хотя и годом ранее страны ЕС были неприятно удивлены высокими по историческим меркам ценами на газ). По мнению автора статьи, что, в частности, для Германии такой рост цен на энергию свидетельствует о том, что введенные против России беспрецедентные экономические санкции "имеют разрушительный эффект для собственной страны и для собственной валютной зоны".

Столкнувшись с такими трудностями руководство ЕЦБ повысило процентную ставку до 0,5%, это произошло впервые за последние 11 лет. Но эти действия регулятора кажутся автору статьи "беспомощными".

"По сравнению с галопирующей инфляцией, которая подпитывается пресловутым ослаблением внешней стоимости евро, это выглядит как попытка потушить гигантский лесной пожар с помощью маленького садового шланга", — приходит к выводу обозреватель немецкого журнала.