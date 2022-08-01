Compact: Евросоюз в борьбе с Россией пытается "потушить лесной пожар садовым шлангом"
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Попытки Европейского центрального банка (ЕЦБ) побороть рекордную за последние десятилетия инфляцию выглядят беспомощными и напоминают "тушение лесного пожара садовым шлангом", пишет обозреватель немецкого издания Compact.
Журнал отмечает, что такого высокого уровня инфляции в зоне евро, как фиксировалось в июле текущего года (8,9 процента годовых) по отношению к июлю прошлого 2021 года, не фиксировалось с самого момента введения в обращение единой европейской валюты евро в 1999 году. Также автор обеспокоен ростом базового уровня инфляции с 3,7% до 4%, при этом предпосылки его дальнейшего роста также заставляют европейцев нервничать за свое благосостояние и уровень жизни.
"Что ясно показывает, что ценовые шоки больше не носят временный характер, а потеря покупательной способности денег начинает глубоко разъедать систему", — говорится в статье.
Основными драйверами разгона инфляции в Европе называют рост цен на основные виды энергоносителей, которые стали дороже на 39,7% в июле по отношению к аналогичному периоду прошлого года (хотя и годом ранее страны ЕС были неприятно удивлены высокими по историческим меркам ценами на газ). По мнению автора статьи, что, в частности, для Германии такой рост цен на энергию свидетельствует о том, что введенные против России беспрецедентные экономические санкции "имеют разрушительный эффект для собственной страны и для собственной валютной зоны".
Столкнувшись с такими трудностями руководство ЕЦБ повысило процентную ставку до 0,5%, это произошло впервые за последние 11 лет. Но эти действия регулятора кажутся автору статьи "беспомощными".
"По сравнению с галопирующей инфляцией, которая подпитывается пресловутым ослаблением внешней стоимости евро, это выглядит как попытка потушить гигантский лесной пожар с помощью маленького садового шланга", — приходит к выводу обозреватель немецкого журнала.
https://1prime.ru/energy/20220801/837659458.html