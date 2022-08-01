МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в июле 2022 года снизилась на 10,1% по отношению к июню нынешнего года — до 78,41 доллара за баррель, а в годовом выражении — выросла на 8,6%, следует из сообщения Минфина России. В Британии пожаловались, что Запад саботирует введение нефтяных санкций

"Средняя цена на нефть марки Urals в июле 2022 года сложилась в размере 78,41 доллара за баррель, что в 1,09 раз выше, чем в июле 2021 года (72,17 доллара за баррель)", — говорится в сообщении ведомства.

В июне 2022 года марка Urals стоила в среднем 87,25 доллара за баррель.

В январе-июле 2022 года средняя цена на Urals сложилась в размере 83,27 доллара за баррель против 64,68 доллара за аналогичный период 2021 года.