МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Европе в ближайшее время, по всей видимости, предстоит вступить в борьбу с Азией за российский сжиженный природный газ, пишет издание Wall Street Journal. Эксперты выяснили, что поможет Германии обойтись без российского газа

Как отмечается, ситуация для стран ЕС с приближением зимы будет ухудшаться.

"Даже с поставками российского СПГ могут начаться перебои. Экономический подъем в Китае после коронавирусного локдауна или холодная зима в Азии послужат поводом для борьбы с Европой за экспорт СПГ, что приведет к дальнейшему повышению цен", — отмечается в материале.

Авторы считают, что понижение уровня жизни европейцев может повлиять на их стойкость в поддержке Украины, и в странах Евросоюза к власти могут прийти правительства, которые разрушат коалицию Запада в этом вопросе.

В качестве примера упомянута ситуация с правительством Италии, где правая партия вышла из правящей коалиции, сославшись на "ужасный выбор", с которым сталкиваются итальянские семьи, "оплачивать счет за электричество или покупать еду". Это вынудило уйти в отставку премьер-министра Марио Драги, который в июне ездил в Киев, чтобы подтвердить поддержку Украины.

"Высокие цены на энергоресурсы отражаются на европейской экономике и вызывают трудности, которые приведут к социальным потрясениям, и люди начнут голосовать своими пустеющими кошельками", — прогнозирует издание.