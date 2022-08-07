МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены в среднем более чем на 70%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). В США прогнозируют борьбу Европы с Азией за российский газ

Регион продолжает активную подготовку к зиме. На газовые сутки 5 августа (заканчиваются в 7.00 мск 6 августа) в его ПХГ находится почти 72 миллиарда кубометров газа. Заполненность ПХГ чуть превышает 71%. Сохранение темпов ежесуточной закачки на июльском уровне (в среднем 0,36 процентного пункта в сутки) в ближайшие недели позволит ЕС успеть достичь целевого уровня заполненности хранилищ на 80% к концу августа, а на 90% — к концу сентября.

Вместе с тем, данные газотранспортных операторов свидетельствуют, что поставки газа из России по основным маршрутам — транзитом через Украину и по "Северному потоку" — 7 августа ожидаются на уровне предыдущих дней, что в несколько раз ниже объемов прошлого.

Согласно информации с сайта "Оператора ГТС Украины", заявка на прокачку через газоизмерительную станцию "Суджа" на 7 августа составляет 41,3 миллиона кубометров. На уровне 40–42 миллионов показатель держится с конца мая. В Турции одобрили решение Путина и Эрдогана оплачивать газ в нацвалютах

Заявки на сайте оператора Nord Stream AG свидетельствуют, что экспорт газа по "Северному потоку" 7 августа ожидается на уровне 31 миллиона кубометров. Прокачка по этому газопроводу в последние дни июля снизилась примерно до 20% мощности.

Ветрогенерация в Евросоюзе растет третий день подряд после снижения до средних минимальных значений, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Так, 6 августа генерация ВЭС составила 14,5% в общем объеме (12,2% и 9,5% в предыдущие дни), в среднем в июне — 11,23%, а в июле — 11,86%, что стало самыми низкими показателями за 2022 год. Обычно в летний сезон на долю ветра в регионе приходится 11–20% выработки электроэнергии.